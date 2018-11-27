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Образование Тюменская область

Глава Тюмени получил прокурорское представление из-за некачественного питания школьников

Против организатора питания тюменских школьников, компании "ОМС-Лечебное питание", составлено пять административных протоколов. Ранее в региональное управление Роспотребнадзор ушло требование внепланово проверить организацию из-за жалоб родителей учеников восьми школ на качество еды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В ходе проверки сотрудники управления нашли многочисленные нарушения. В частности, не было документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность различных продуктов, не соблюдались требования к условиям хранения продуктов, нарушены также технологии приготовления блюд. Против "ОМС-Лечебное питание" и одного из его сотрудников составлены пять административных протоколов. Они направлены на рассмотрение.

Кроме того, в прокуратуру обратились родители пострадавших учеников. Они попросили помочь вернуть деньги, потраченные на некачественное питание. Проверка показала, что в октябре из-за небрежного отношения компании к свои обязанностям договоры с ней расторгнуты по инициативе школ.

школа, столовая, школьная столовая(2015)|Фото: tulasmi.ru

Между общеобразовательными учреждениями и «компаний заключены соглашения, которые регламентируют порядок и сроки возврата остатка денег. Возврат планируется завершить к 30 ноября. Учитывая, что родителям в этом вопросе не помогли ни городской департамент образования, ни подведомственные ему образовательными организации, внесено представление главе Тюмени.

Учитывая, что "ОМС-Лечебное питание" расположено и работает в другом регионе, информация о необходимости контроля за возвратом денег отправлена прокурору Кемеровской области.

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Глава Тюмени получил прокурорское представление из-за некачественного питания школьников

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Теги: ОМС-Лечебное питание, школы Тюмени, жалоба



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