СМИ увидели "напёрсточные" навыки в деятельности некоторых чиновников из ФАС

Последние годы чуть ли не самый популярный в России анекдот: "Нефть дорожает – бензин дорожает, нефть дешевеет – бензин дорожает, нефть ничего не делает – бензин всё равно дорожает. Бензин целеустремлённый, ему плевать на условности".

А, если серьезно - не пора ли разобраться в том, как в реальности устроен этот ценовой парадокс, и кто может на нём зарабатывать? Например, "Наша версия" имеет свою версию. Издание считает, что главная причина – высокая доля акцизов в цене топлива, но при этом важно ,что цены растут из-за манипулирования рынком со стороны бензиновых трейдеров, которые действуют, как считает издание, при поддержке чиновников из ФАС.

"Наша версия" вспоминает события весны 2018 года, когда состоялся предыдущий резкий скачок цен на топливо и предполагает, что "можно с уверенностью сказать, что именно весной были заложены предпосылки для нового кризиса". Предпосылки эти, по логике издания, заключаются в бездействии ФАС в отношении крупнейших перекупщиков бензина и дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В мае в здании СПбМТСБ состоялось собрание участников биржевых торгов нефтепродуктами из разных регионов страны. Возглавлял его начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин. Тогда ФАС в лице Махонина одобрила создание нового партнёрства производителей, потребителей и трейдеров нефтепродуктов. Лидерами новой организации стали основатель компании «Алгоритм Топливный интегратор» Алексей Бураков и руководитель ЗАО «Гала-Форм» Виктор Ноть. При этом, как утверждает издание, некая «Гала-Форм» в последние годы была объектом регулярных жалоб в ФАС со стороны независимых участников топливного рынка, которые считали, что вместе с «Нафта-Импэкс» и рядом других коммерческих фирм, компания Виктора Нотя может участвовать в так называемой своп-схеме, важным звеном которой является сбытовое подразделение «Газпром нефти». Схема эта позволяет понять скрытые механизмы топливного рынка в России и, соответственно, одну из причин роста цен на АЗС.

Суть своп-схемы примерно такова: компании вроде «Гала-Форм» и «Нафта-Импэкс» закупают на бирже большие объёмы нефтепродуктов и перепродают их «Газпром нефти». По сути, сделки проводятся на бумаге, поскольку бензин из отправочных пунктов (базисов) производителя идёт сразу на нефтебазы дочки «Газпрома». Схема эта порождает две проблемы. Во-первых, посредники забирают с биржи большие объёмы топлива, которые становятся недоступны для независимых АЗС. Во-вторых, на пути от посредников к «Газпром нефти» и от неё к конечному потребителю цена на бензин увеличивается несколько раз.

По идее, подобные схемы и есть поле для приложения усилий ФАС. И часть аналитиков давно обратила внимание на эту деятельность. Например, агентство «Аналитика товарных рынков» (АТР) собрало статистику трейдеров по отгрузке бензина и дизеля в адрес сбытового подразделения «Газпром нефти». Гендиректор АТР Михаил Турукалов неоднократно предлагал Дмитрию Махонину ознакомиться с этими данными, но чиновник интереса к ним не проявил, утверждает "Наша версия". А когда весной Турукалов поделился с журналистами прогнозом возможного ускорения роста розничных цен на нефтепродукты, ФАС вынесла ему то, что называется предостережением, после чего эксперт был отстранён от участия в биржевом комитете.

На проблему «бумажных» посредников в торгах на СПбМТСБ неоднократно обращал Российский топливный союз. В конце мая президент РТС Евгений Аркуша на заседании биржевого комитета прямо спросил Дмитрия Махонина о результатах расследования ФАС в отношении «Гала-Форм» и «Нафта-Импэкс». Чиновник не предоставил внятного ответа.

Издание "Наша версия" связывает невнятную позицию ФАС в лице Махонина с возможной заинтересованностью. Вспоминает якобы его старого компаньона Теймураза Харазашвили, который, похоже, был фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Харазашвили, к слову, трудится директором по региональному развитию СПбМТСБ в Уральском федеральном округе. Якобы пару лет назад молодой чиновник ФАС и бизнесмен из 90-х Таймураз Харазашвили даже реализовали масштабный совместный «проект».

Хразашвили возглавлял тогда компанию «ФТК-Брокер». В узких кругах она прославилась тем, что становилась единственным поставщиком брокерских услуг для крупных энергетических компаний. В частности, в июне-июле 2016 года «ФТК-Брокер» заключила контракт на 14,2 млн рублей с ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и ПАО «Квадра-генерирующая компания» на 18 млн рублей. В обоих случаях подписание контрактов состоялось вскоре после проверки заказчика антимонопольными органами. Закупку брокерских услуг у единственного поставщика в обоих случаях якобы тоже одобрила ФАС.

И, как утверждает "Наша версия" ,по такой схеме маленькая брокерская фирма в короткий срок получила контракты на сотни миллионов рублей. «ФТК-Брокер» получил контракты и стал закупать на бирже газ для энергетиков. А Дмитрий Махонин не только начал передвигаться по Москве на дорогом авто, но, как утверждает издание, стал еще и пользователем четырёх квартир, а также загородного домика. Источники «Нашей Версии» сообщют, что недвижимость и транспорт Махонина, которыми он регулярно пользуется, и которые не оформлены им в собственность, похоже, стали поводом для проверки чиновника со стороны правоохранительных органов.

И далее интернет-издание задается вопросом - что, если теперь через трейдеров Махонин и Харазашвили действуют аналогичным образом на рынке автомобильного топлива? И предлагает обратить внимание на деятельность молодого чиновника его непосредственного руководителя – замглавы ведомства Анатолия Голомознина.

Досталось в публикации "Нашей версии" и самому Голомознину. По данным издания, в антимонопольной службе он трудится с 2004 года и, как многие высокопоставленные чиновники, зарабатывает меньше своей супруги. Согласно декларациям Анатолия Голомознина, в 2009-2016 годах он заработал 28,8 млн рублей. Его жена Елена в 2009–2014 годах получила доход в размере 70,4 млн рублей. С 2015 года замглавы ФАС перестал указывать её в своих декларациях по причине официального развода.

При этом, как сообщает "Наша версия", бывшая жена чиновника, вернувшая себе фамилию Медведева , учредила фирму «МЕА-Сервис», которая покупает, сдаёт в аренду и продаёт недвижимость на побережье Средиземного моря. Из старых деклараций следует, что ещё на момент нахождения в браке с российским госслужащим, Елене Медведевой (Голомозниной) якобы принадлежали шесть квартир в Турции общей площадью более 800 кв.м, семь счетов в иностранных банках. Издание также утверждает, что в 2010-2015 годах деньги семьи Голомозниных хранились на депозитах в Турции, Чехии, Израиле и Андорре. Кстати, после развода чиновник ФАС получил право на служебную квартиру в центре Москвы, которую якобы приватизировал несколько лет назад.

Переходя к выводам, "Наша версия" сообщает : цены на бензин в России растут даже при падении мировых цен на нефть, в первую очередь, из-за повышения акцизов (доля акцизов в цене литра бензина составляет порядка 65%), во вторую из-за того, что в силу низких пошлин и ослабления рубля нефтяникам стало выгоднее продавать сырьё и топливо за границу.

Но есть и третья причина, считает "Наша версия" - в значительной степени рост цен на топливо внутри страны искусственно создают перекупщики под покровительством коррумпированных чиновников. И предлагает обратить внимание правоохранителей на нюансы в деятельности чиновников ФАС.

