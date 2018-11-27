27 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Глава Нижневартовска по итогам послания губернатора высоко оценил сотрудничество с властями региона

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, комментируя послание губернатора Югры Натальи Комаровой, отметил, что глава региона всегда умеет добиваться реализации поставленных целей, а тесное сотрудничество властей города и округа позволят быстро решать любые вопросы, передает корреспондент Накануне.RU.

Градоначальник заявил о высоком уровне взаимопонимания между окружными и городскими властями. Это позволяет в короткие сроки достигать больших результатов.

"Надеюсь, правительство знает, что если Нижневартовск берется за самые сложные идеи, он всегда достигает результата. Мы много сделали в этом году, жители позитивно оценивают эту работу, но впереди перед нами стоят еще большие, глобальные задачи", - сказал Тихонов.

Губернатор держит руку на пульсе, ставит перед округом задачи и добивается их исполнения.

"Во главе угла – те приоритеты, которые обеспечивают высокое качество жизни югорчан. Губернатор сказала, что власти не борются за людей. Во всем, что сопутствует этим задачам, - социальных, экономических аспектах – расставлены приоритеты. Причем, они расставлены с учетом мнения жителей. Цели выбраны из посланий, общественных обсуждений, заседаний и служат тем направлениям, о которых я сказал", - резюмировал градоначальник.

Напомним, послание губернатора прозвучало 24 ноября. Основными векторами работы правительства в следующем году станут цифровизация экономики, внедрение инновационных технологий во всех сферах (в т.ч. в образовании и здравоохранении), а также адресная социальная поддержка.

Одной из проблемных тем губернатор явно считает расселение балков, ветхого и аварийного жилья. До конца этого года балков не должно остаться в Сургуте и Нижневартовске, а также в нескольких районах, однако во многих населенных пунктах проблему не успели решить. Комарова напомнила местным властям, что правительство региона "создало финансовые условия, административные усилия", чтобы решить проблему, и призвала сделать 2019-й год "годом последнего балка". Ветхого и аварийного жилья в 2018 году будет расселено 154 тыс. кв. м, но аварийный фонд все еще составляет 7% от общего количество жилья.

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Глава Нижневартовска по итогам послания губернатора высоко оценил сотрудничество с властями региона

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Теги: Василий Тихонов, Наталья Комарова, послание, годовой отчет



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