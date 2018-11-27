27 Ноября 2018
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Экономика В России

Кудрин: экономика России попала "в серьезную застойную яму"

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о попавшей в "серьезную застойную яму" экономике страны.
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Заявление прозвучало в ходе пятого международного форума Финансового университета при Правительстве "Как попасть в пятерку". По словам Кудрина, "мы вообще последние 10 лет живем с темпами роста 1%".

Глава Счетной палаты добавил, что "после Второй Мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста - 1%, не было". Как сообщает РБК, по его словам, экономика страны попала "в серьезную застойную яму".

Напомним, недавно Алексей Кудрин признался, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля. По его мнению, этого не произойдет в случае, если не будут введены новые санкции.

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Кудрин: экономика России попала "в серьезную застойную яму"

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Теги: Кудрин, Россия, экономика, застой



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