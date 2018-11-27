Екатеринбургские депутаты приняли "налоговые" поправки, но не смогли толком их объяснить

Депутат от "Справедливой России", председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александр Колесников сегодня на заседании думы Екатеринбурга нашел виноватых в бедах городской власти, назвав журналистов "бестолочами", которые искажают слова народных избранников, а в результате напряженная деятельность слуг народа воспринимается не должным образом, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 22 ноября, на заседании постоянной комиссии думы Екатеринбурга по бюджету часть депутатов отказалась голосовать за включение в повестку пункта об увеличении налога на имущество для предпринимателей, ставка которого, по их мнению, могла с 1 января 2019 г. возрасти в 20 раз.

Тогда это вызвало возмущение депутата Владимира Крицкого, который заявил об угрозе интересам предпринимателей. А его коллега Дмитрий Сергин успел прокомментировать происходящее прямо во время заседания в социальной сети, сообщив, что "администрации города надо принять это решение до 30 ноября. Увеличение ставки планируется с 0,1% до 2%, то есть в 20 раз".

Эту "горячую" информацию подхватили и растиражировали СМИ.

В итоге оказалось, что депутаты с выводами погорячились, но и и сегодня, когда на думе состоялось голосование по вопросу об установлении и введении в действие на территории Екатеринбурга налога на имущество физических лиц, народные избранники, одобрив изменения, так и не смогли объяснить толком их суть.

Зато в пресс-службе думы, которая сегодня также получила свою порцию недовольства от некоторых депутатов, воспринимающих это подразделение представительного органа как собственную пиар-службу, Накануне.RU дали вполне четкие комментарии по вопросу.



Выяснилось, что повышении ставки налога с 0,1 до 2% от стоимости имущества речь не идет. Напротив, предполагается приравнять налог для физических лиц, владеющих помещениями в торговых центрах Екатеринбурга, к ставке, которую платят прочие горожане.

"Данное решение направлено на создание для владельцев коммерческой недвижимости (физических и юридических лиц) равных условий по налогообложению", - пояснили в пресс-службы гордумы.

Таким образом, с 1 января 2019 года для некоторых предпринимателей налоговая нагрузка даже уменьшится.