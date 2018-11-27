На Урале будут судить преступную группу за кражу нефти на несколько миллионов

В Свердловской области завершено производство по двум уголовным делам в отношении семи граждан, которые обвиняются в хищении нефти из магистральных трубопроводов. Потерпевшая сторона от рук злоумышленников получила ущерб в размере более 4 млн рублей, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полиция установила, что преступную группу организовал в 2017 году 45-летний уроженец города Реж. Кражи нефти происходили на территории Верхотурского района, злоумышленники хранили ее на арендованной промышленной базе, а реализовывали - под видом печного топлива.

Отмечается, что трое из подозреваемых в определенных кругах известны как Бабай, Мелкий и Цыбух.

"Работники нефтегазовой компании обнаружили падение давления топлива в нефтепроводе, после чего обратились за помощью в органы внутренних дел. Криминальный бизнес был прекращен 22 февраля текущего года оперуполномоченными подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД и сотрудниками ОВД Верхотурья. Подозреваемых сыщики задержали с поличным", - отметил полковник Горелых.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Обвинительное заключение в отношении семерых членов банды уже подписано – 15 томов уголовного дела направлены в Верхотурский суд для рассмотрения по существу.