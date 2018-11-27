В 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют дороги на Малышева, Шефской и Щербакова

Власти Екатеринбурга озвучили список дорог, где в 2019 году будет проведен ремонт. Всего ремонт запланирован на 16 участках дорог общей площадью 460 тыс. кв. метров. Об этом в эфире местного телевидения рассказал замглавы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.

Так, например, планируется отремонтировать улицу Стрелочников, улицу Малышева от Восточной до Высоцкого, улицу Шефскую от путепровода по улице Блюхера до Фронтовых Бригад, а также улицы Агрономическую и Щербакова. Данные участки пока только включены в программу, но она будет принята после того, как власти утвердят проект бюджета на следующий год.

Кроме того, одной из важных задач городских властей является реконструкция Макаровского моста, в 2019 году все работы на этом объекте будут продолжены. Также сейчас начали реконструкцию развязки на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, продление улицы Амундсена от Академика Сахарова до ЕКАДа и соединение двух микрорайонов – Академического и Широкой речки.