В 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют дороги на Малышева, Шефской и Щербакова

27 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют дороги на Малышева, Шефской и Щербакова

Власти Екатеринбурга озвучили список дорог, где в 2019 году будет проведен ремонт. Всего ремонт запланирован на 16 участках дорог общей площадью 460 тыс. кв. метров. Об этом в эфире местного телевидения рассказал замглавы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.

Так, например, планируется отремонтировать улицу Стрелочников, улицу Малышева от Восточной до Высоцкого, улицу Шефскую от путепровода по улице Блюхера до Фронтовых Бригад, а также улицы Агрономическую и Щербакова. Данные участки пока только включены в программу, но она будет принята после того, как власти утвердят проект бюджета на следующий год.

Кроме того, одной из важных задач городских властей является реконструкция Макаровского моста, в 2019 году все работы на этом объекте будут продолжены. Также сейчас начали реконструкцию развязки на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, продление улицы Амундсена от Академика Сахарова до ЕКАДа и соединение двух микрорайонов – Академического и Широкой речки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют дороги на Малышева, Шефской и Щербакова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ремонт дорог, Алексей Бубнов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1624

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети