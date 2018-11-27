В Челябинске УФАС выявило нарушения при проведении закупки на строительство ледового городка

В Челябинске УФАС выявило нарушения при проведении закупки на строительство новогоднего ледового городка на площади Революции в 2017-2018 годах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Запрос предложений проводило МАУ "Городской сад им. А.С. Пушкина". Начальная цена закупки – 5 млн рублей. Победителем было признано ООО "Уральский лед", которое уже до этого три года занималось строительство ледового городка.

В УФАС считают, что действия заказчика могли привести к ограничению конкуренции при проведении данных торгов, поскольку было установлено требование о наличии опыта оказания аналогичных услуг за период 2014-2016 гг. на сумму свыше 5 млн рублей.

В связи с этим антимонопольная служба вынесла решение о признании в действиях МАУ нарушения антимонопольного законодательства при проведении запроса предложений.

Кроме того, антимонопольным органом рассматривается дело в отношении городского управления культуры. Ведомство в течение трех лет предоставляло МАУ "Городской сад имени А.С. Пушкина" деньги на строительство ледового городка, который возводили иные юридические лица, определяемые МАУ "Городской сад имени А. С. Пушкина".