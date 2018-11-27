На Макаровском мосту в Екатеринбурге начнут ловить нарушителей с помощью видеокамер

В Екатеринбурге на Макаровском мосту, который сейчас реконструируют, уже установлены видеокамеры, чтобы фиксировать нарушения автомобилистов. Пока горожанам не приходят штрафы, так как камеры работают в тестовом режиме, но с 1 декабря их запустят официально. Об этом рассказал в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний" замглавы города по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.

По его словам, камеры уже фиксируют нарушителей, и статистика показывает значительное число нарушений.

"Я бы хотел обратить внимание наших горожан на необходимость соблюдать скоростной режим и запрет на движение грузового транспорта. Потому что камеры еще официально не введены в эксплуатацию и так называемые "письма счастья" гражданам пока не приходят", - пояснил Бубнов.

Отметим, что реконструкцию Макаровского моста планируют завершить в 2019 году.