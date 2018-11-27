27 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга до сих пор не расплатилась за благоустройство улиц к ЧМ-2018

Чемпионат Мира по футболу в Екатеринбурге закончился летом, а мэрия города до сих пор выплачивает подрядчикам деньги за благоустройство улиц. Об этом стало известно на шестом заседании гордумы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила депутатам и.о. начальника департамента финансов администрации города Анна Турунцева, объём расходов на обустройство гостевых маршрутов всего 12,3% от плана.

По её словам, все работы были выполнены в срок - до июня 2018 года, но из-за актов приёмки оплата проходит позднее.

"Это происходит из-за порядка использования субсидий, который не ставит ограничений по времени. Мы сможем использовать деньги до конца года", - добавила Турунцева.

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Мэрия Екатеринбурга до сих пор не расплатилась за благоустройство улиц к ЧМ-2018

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Теги: екатеринбург, мэрия, чм-2018, благоустройство улиц, бюджет



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