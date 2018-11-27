27 Ноября 2018
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Ямальские "единороссы" определили претендентов на мандаты районных депутатов

Тазовское отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты районной думы.

В думе района есть два свободных места, довыборы пройдут по многомандатному избирательному округу № 2. Принять участие в кампании под флагами "Единой России" захотели пять человек, сообщили Накануне.RU пресс-службе регионального отделения партии. Это директор общества "МИК" Дмитрий Анисимов, исполняющий обязанности директора дорожно-транспортного предприятия Дмитрий Готовкин, диспетчер Денис Агаев, социальный педагог Марина Хоротэтто и главврач Тазовской центральной районной больницы Эльдар Фараджев.

По итогам голосования первое место занял Эльдар Фараджев, за которого отдали голоса 64,3% от общего числа проголосовавших. Отметим, что главврат не является членом "ЕР". На второе место вышел Дмитрий Анисимов, получивший 38%.

Кандидатуры должен согласовать региональный политсовет, после чего местное отделение официально выдвинет кандидатов.

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Ямальские "единороссы" определили претендентов на мандаты районных депутатов

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Теги: Единая Россия, Тазовский район,



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