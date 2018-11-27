Медведев распорядился повысить доступность санаторно-курортного лечения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны.

Документ опубликован 27 ноября на сайте Правительства РФ. "Утвердить прилагаемую стратегию", - говорится в распоряжении.

Как сообщает ИА REGNUM, в пояснительной записке уточняется, что целью стратегии является развитие материально-технической базы санаторно-курортных организаций, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также оздоровительного туризма. Кроме этого, должна быть повышена доступность санаторно-курортного лечения.

Напомним, недавно власти Свердловской области ввели налоговые льготы для резидентов туристического кластера "Гора Белая".