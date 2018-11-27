На месте бывшего Челябинского танкового училища построят 12 высоток, административное здание и детский сад

Администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории бывшего танкового училища. Соответствующее постановление подписал врио главы города Владимир Елистратов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах ул. Орджоникидзе, ул. Телевизионной, пер. Косого, ул. Монакова, створа пер. Красного, местного проезда в Советском районе города Челябинска", - говорится в тексте документа.

Согласно проекту, на территории бывшего танкового училища будет построено 12 многоквартирных домов в 18-22 этажей, административное здание с подземной парковкой, детский сад на 200 мест и три крытых автостоянки.

Напомним, имущественный комплекс бывшего Челябинского военного командного танкового училища площадью 8,1 гектаров в июле был продан на аукционе за 254,6 млн руб. На земли бывшего военного учебного заведения, которые расположены в самом центре города, претендовали сразу несколько известных челябинских застройщиков, победителем стал депутат гордумы Николай Серсков, которому принадлежит компания "Никс".

Челябинское высшее танковое командное училище было создано в 1967 г. Печальную известность военное учебное заведение приобрело после трагедии рядового Сычева, искалеченного сослуживцами в новогоднюю ночь в 2006 г. В 2007 г. студентов перевели в Казанское высшее командное училище, а Челябинский танковый институт расформировали.

После закрытия танкового училища территория оказалась заброшена. Она не охранялась и ее облюбовали маргиналы и бомжи. В результате на территории неоднократно вспыхивали пожары, а здания были разрушены.