27 Ноября 2018
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Политика Свердловская область

Дума Екатеринбурга в новом созыве ограничила работу СМИ

Уже во второй раз у городской думы Екатеринбурга возникают проблемы с прямой трансляцией для представителей СМИ. В этот раз видео прервалось на первом вопросе. Отметим, что пишущих журналистов не пускают в зал на само заседание, для них организована трансляция в отдельном помещении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На прошлом заседание половину трансляции прервали, а журналисты смотрели картинку без звука.

Сегодня шестое заседание открыла и.о. начальника департамента финансов администрации города Анна Турунцева, которая рассказала об исполнении бюджета Екатеринбурга за 9 месяцев 2018 года.

После этого трансляция на сайте мэрии была остановлена.

"Решаем вопросы с провайдером", - сообщили агентству в пресс-службе городской думы.

В том числе сегодня должен рассматриваться вопрос о повышении зарплаты сотрудникам горадминистрации и главе города.

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Дума Екатеринбурга в новом созыве ограничила работу СМИ

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Теги: гордума екатеринбурга, прямая трансляция, сми, депутаты



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