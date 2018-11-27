Дума Екатеринбурга в новом созыве ограничила работу СМИ

Уже во второй раз у городской думы Екатеринбурга возникают проблемы с прямой трансляцией для представителей СМИ. В этот раз видео прервалось на первом вопросе. Отметим, что пишущих журналистов не пускают в зал на само заседание, для них организована трансляция в отдельном помещении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На прошлом заседание половину трансляции прервали, а журналисты смотрели картинку без звука.

Сегодня шестое заседание открыла и.о. начальника департамента финансов администрации города Анна Турунцева, которая рассказала об исполнении бюджета Екатеринбурга за 9 месяцев 2018 года.

После этого трансляция на сайте мэрии была остановлена.

"Решаем вопросы с провайдером", - сообщили агентству в пресс-службе городской думы.

В том числе сегодня должен рассматриваться вопрос о повышении зарплаты сотрудникам горадминистрации и главе города.