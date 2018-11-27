"Как прекрасно жить в Тюмени!". Сергей Шнуров написал стихи о "лучшем городе страны"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихи о Тюмени после того, как город стал лучшим по качеству жизни горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, итоговый рейтинг складывался на основе следующих параметров: оценка горожанами своего дохода и удобства города для жизни, работа городских властей, миграционные настроения, состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ, объем жилищного строительства, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования. Тюмень не заняла первого места ни в одной из указанных позиций, однако во всех рейтингах город был в десятке лучших, что обеспечило ему первое место в итоговом индексе.

Шнуров откликнулся на это такими строками в своем Instagram: