"Как прекрасно жить в Тюмени!". Сергей Шнуров написал стихи о "лучшем городе страны"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихи о Тюмени после того, как город стал лучшим по качеству жизни горожан, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, итоговый рейтинг складывался на основе следующих параметров: оценка горожанами своего дохода и удобства города для жизни, работа городских властей, миграционные настроения, состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ, объем жилищного строительства, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования. Тюмень не заняла первого места ни в одной из указанных позиций, однако во всех рейтингах город был в десятке лучших, что обеспечило ему первое место в итоговом индексе.
Шнуров откликнулся на это такими строками в своем Instagram:
Но как прекрасно жить в Тюмени!
Почти как в очень грозном Грозном!
Нет, я не вру, это серьезно,
Да, без иронии, вот это
Российская строчит газета.
И из столицы поезд мчится,
В Тюмень и в Грозный прут девицы,
Там качество и уровЕнь!
Мечта, конечно же, Тюмень,
Ну, а не выйдет, тогда в Грозном.
"Организуйте-ка завоз нам!"
Шустры девахи! Каковы!
Все валят валом из Москвы.
Не нужно больше им Италий.
Газет российских не читали?
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В Москве, конечно, боле-мене, Но как прекрасно жить в Тюмени! Почти, как в очень грозном Грозном! Нет, я не вру это серьезно, Да, без иронии, вот это, Российская строчит газета. И из столицы поезд мчится, В Тюмень и в Грозный прут девицы, Там качество и уровЕнь! Мечта, - конечно же Тюмень, Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы! Все валят валом из Москвы. Не нужно больше им Италий. Газет росийских не читали?