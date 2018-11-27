27 Ноября 2018
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Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

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Общество Тюменская область Уральский ФО

Полпред президента высоко оценил работу властей Тюменской области в решении проблем региона

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов по итогам личного приема высоко оценил действия властей региона в решении проблем жителей сельских поселений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Пенсионерка Валентина Карнаухова из села Богадинского во время личного приема губернатора посетовала на отсутствие в селе дома культуры. Губернатор Александр Моор отметил, что Нижнепышминское муниципальное образование в Тюменском районе включает пять сельских поселений, всего в них живет около 1,5 тыс. человек. Деревянный клуб в селе Богадинское был, но он сгорел, поэтому власти области перечислили району средства на строительство типового модульного дома культуры. В настоящий момент уже подготовлен проект, определен подрядчик, на месте сгоревшего клуба уже расчищена территория.

Новый Дом культуры будет сдан к 1 июля 2019 г. В нем будет библиотека и зрительный зал вместимостью 100 мест. Глава региона предложил жителям села контролировать строительство клуба и качество выполняемых работ.

"Замечательно, что выделяются средства, значит губернатор понимает необходимость поддержки сельского населения", – прокомментировал работу властей Николай Цуканов.

Напомним, личные приемы проходят с 26 ноября по 2 декабря в честь 17-летия партии "Единая Россия". Обратиться жители области могут в региональную общественную приемную председателя партии "Единая Россия", а также во все местные общественные приемные.

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Полпред президента высоко оценил работу властей Тюменской области в решении проблем региона

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Теги: Александр Моор, дом культуры, Николай Цуканов, Богадинское



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