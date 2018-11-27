27 Ноября 2018
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Происшествия Уральский ФО

Житель Екатеринбурга получил 12 лет "строгача" за убийство во время застолья

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который обвиняется в особо тяжком преступлении.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 34-летний злоумышленник. В конце декабря 2017 года он, находясь в гостях у знакомого в квартире, распивал спиртное в компании. В ходе застолья между подсудимым и хозяином жилища произошёл конфликт - злоумышленник нанес оппоненту удары руками по голове. От полученных травм потерпевший время скончался на месте происшествия.

Суд приговорил жителя Екатеринбурга к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

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Житель Екатеринбурга получил 12 лет "строгача" за убийство во время застолья

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