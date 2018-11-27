В Краснотурьинскую колонию строгого режима пытались завести сотовые телефоны

26 ноября в ИК-3 строгий режим, которая находится в городе Краснотурьинске, сотрудники оперативного отдела учреждения, совместно с отделом безопасности и охраны, предотвратили доставку на режимную территорию запрещенных предметов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, злоумышленники спрятали два телефона в тайнике, обустроенном в деревянной балясине, которая находилась в кузове грузового автомобиля.