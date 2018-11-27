Россияне потратили в "черную пятницу" 15 млрд рублей

В России во время распродаж в "Черную пятницу" с 23 по 25 ноября, объем покупок вырос в два раза.

Россияне купили в Сети товаров на 15 млрд руб., тогда как в прошлом году эта сумма составляла 6,7 млрд руб, сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он отметил, что сумма возрастет, так как сбор статистики продолжается. Он уточнил, что прогноз на текущий год равнялся 9 млрд руб., сообщает ТАСС.

Распродажи под названием "Черная пятница" проводятся ежегодно во всем мире.