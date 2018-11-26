Президент Сирии отправил в отставку девять министров

Президент Сирийской арабской республики (САР) Башар Асад произвёл перестановки в правительстве страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, в отставку было сменено девять министров.

Так, генерала Мехаммеда аш-Шаара, возглавлявшего сирийское МВД на протяжении войны с бандформированиями, сменил на его посту бригандный генерал Мухаммед Халед Рахмон.

Министром водных ресурсов назначен Хусейн Арнус, министром внутренней торговли — Атеф Наддаф, министром туризма — Мухаммед Рами Радван-Мартини, министром просвещения — Муваффак аль-Азаб, министром высшего образования — Бассам Башир Ибрагим, министром общественных работ и жилищного строительства — Сухейль Мухаммед Абдель Латиф, министром коммуникаций и технологий — Айяд Мухаммед аль-Хатыб, министром промышленности — Мухаммед Муин Зин аль-Абидин Джезба.

Губернатором провинции Дамаск стал Адиль Анвар аль-Альби, сменив на этом посту Башара Мазена ас-Саббана.

Кроме того, при правительстве САР учреждён Комитет по национальному примирению во главе с Али Хейдаром.