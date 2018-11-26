Орешкин не исключил инфляцию выше 4% к концу года

Уровень инфляции в России к концу 2018 года может превысить 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Риски такие есть, отрицать это глупо", — передаёт его слова ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Орешкин озвучил прогноз, согласно которому инфляция по итогам текущего года будет выше 3,4%, что превышает правительственные прогнозы.

Ранее перед этим Минэкономразвития ожидало инфляционный уровень в 5,5% в годовом выражении.