Минстрой предложит программу субсидирования ипотеки

В Министерстве строительства Пермского края обсуждают запуск новой программы по субсидированию ипотечных ставок.

Глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей сообщил, что программа будет касаться новостроек. Раскрывать подробности предложения министр отказался.

Напомним, что снижение ипотечных ставок до 8% - один из пунктов приоритетного национального проекта "Жилье", который регионы назвали неисполнимым. Банкиры вместо снижения ставок прогнозируют рост стоимости ипотечных займов в 2019 г.