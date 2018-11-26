Александру Моору пожаловались на отсутствие тротуаров и питьевой воды

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

Александру Моору пожаловались на отсутствие тротуаров и питьевой воды

В Тюменской области в честь 17-летия партии "Единая Россия" стартовала неделя личных приемов граждан. Она проходит с сегодняшнего дня и по 2 декабря. Обратиться жители области могут в региональную общественную приемную председателя партии "Единая Россия", а также во все местные общественные приемные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Также для приема граждан были открыты 259 дополнительных площадок. Встречу с жителями Тюменской области в рамках недели личных приемов провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жительница Тюмени задала вопрос о строительстве тротуара по ул. Колхозная. Замглавы города Максим Афанасьев сообщил, что проектная документация на строительство тротуара практически готова. Работы будут выполнены летом следующего года.

Многодетная семья из Ярковского района, в которой скоро родится шестой ребенок, из-за пожара лишилась единственного жилья, купленного на средства материнского капитала. Губернатор распорядился выделить семье средства из областного бюджета на покупку дома, а также поинтересовался у главы Ярковского района, участвовал ли муниципалитет в проекте "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Глава Ярковского района Евгений Щукин проинформировал, что построенный дом для одной из местных многодетных семей был сдан в прошлом году.

Также к главе региона обратилась жительница села Шестаково Заводоуковского городского округа. Она попросила решить вопрос обеспечения селян водоснабжением питьевого качества. Воду жители Шестаково получают из подземного источника. В централизованную сеть вода попадает без очистки. Поставка воды производится посредством водопроводной сети, протяженностью 7,12 км, на которой установлены три водоразборные колонки и один павильон подготовки питьевой воды с разливом в тару потребителя. Глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин доложил, что до конца декабря текущего года запланирована установка павильона подготовки питьевой воды на водозаборе, это позволит обеспечить жителей села водой питьевого качества. Александр Моор поручил взять ситуацию на контроль и перед Новым годом доложить о выполненном поручении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Александру Моору пожаловались на отсутствие тротуаров и питьевой воды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Моор, личный прием, единая россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1050

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети