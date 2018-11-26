Александру Моору пожаловались на отсутствие тротуаров и питьевой воды

В Тюменской области в честь 17-летия партии "Единая Россия" стартовала неделя личных приемов граждан. Она проходит с сегодняшнего дня и по 2 декабря. Обратиться жители области могут в региональную общественную приемную председателя партии "Единая Россия", а также во все местные общественные приемные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Также для приема граждан были открыты 259 дополнительных площадок. Встречу с жителями Тюменской области в рамках недели личных приемов провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жительница Тюмени задала вопрос о строительстве тротуара по ул. Колхозная. Замглавы города Максим Афанасьев сообщил, что проектная документация на строительство тротуара практически готова. Работы будут выполнены летом следующего года.

Многодетная семья из Ярковского района, в которой скоро родится шестой ребенок, из-за пожара лишилась единственного жилья, купленного на средства материнского капитала. Губернатор распорядился выделить семье средства из областного бюджета на покупку дома, а также поинтересовался у главы Ярковского района, участвовал ли муниципалитет в проекте "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Глава Ярковского района Евгений Щукин проинформировал, что построенный дом для одной из местных многодетных семей был сдан в прошлом году.

Также к главе региона обратилась жительница села Шестаково Заводоуковского городского округа. Она попросила решить вопрос обеспечения селян водоснабжением питьевого качества. Воду жители Шестаково получают из подземного источника. В централизованную сеть вода попадает без очистки. Поставка воды производится посредством водопроводной сети, протяженностью 7,12 км, на которой установлены три водоразборные колонки и один павильон подготовки питьевой воды с разливом в тару потребителя. Глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин доложил, что до конца декабря текущего года запланирована установка павильона подготовки питьевой воды на водозаборе, это позволит обеспечить жителей села водой питьевого качества. Александр Моор поручил взять ситуацию на контроль и перед Новым годом доложить о выполненном поручении.