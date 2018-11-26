В мэрии Екатеринбурга решили поднять зарплату сотрудникам и главе

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область

В мэрии Екатеринбурга решили поднять зарплату сотрудникам и главе

В администрации Екатеринбурга решили поднять заработную плату сотрудникам и мэру города, который не стал столицей международной выставки "Экспо-2025". Постановление внесли на рассмотрение в гордуму 22 ноября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным мэрии, это связано с тем, что нагрузка на муниципальных служащих выросла в несколько раз, и как следствие, вызывает необходимость дополнительной мотивации и стимулирования.

"В связи с увеличением нагрузки на муниципальных служащих представляется целесообразным пересмотреть условия оплаты труда, прежде всего, чтобы на благо жителей Екатеринбурга работали грамотные, компетентные, профессиональные люди, которые могут принимать решения и нести за них ответственность", - сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Он также добавил, что изменение подхода к формированию размера заработной платы главы Екатеринбурга необходимо в связи со значительным увеличением круга полномочий (высшее должностное лицо муниципального образования, глава администрации города, член правительства Свердловской области), а вместе с тем и ответственности перед горожанами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрии Екатеринбурга решили поднять зарплату сотрудникам и главе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мэрия екатеринбурга, зарплата, экспо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1050

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети