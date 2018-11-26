В мэрии Екатеринбурга решили поднять зарплату сотрудникам и главе

В администрации Екатеринбурга решили поднять заработную плату сотрудникам и мэру города, который не стал столицей международной выставки "Экспо-2025". Постановление внесли на рассмотрение в гордуму 22 ноября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным мэрии, это связано с тем, что нагрузка на муниципальных служащих выросла в несколько раз, и как следствие, вызывает необходимость дополнительной мотивации и стимулирования.

"В связи с увеличением нагрузки на муниципальных служащих представляется целесообразным пересмотреть условия оплаты труда, прежде всего, чтобы на благо жителей Екатеринбурга работали грамотные, компетентные, профессиональные люди, которые могут принимать решения и нести за них ответственность", - сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Он также добавил, что изменение подхода к формированию размера заработной платы главы Екатеринбурга необходимо в связи со значительным увеличением круга полномочий (высшее должностное лицо муниципального образования, глава администрации города, член правительства Свердловской области), а вместе с тем и ответственности перед горожанами.