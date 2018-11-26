"Надо идти на прямой диалог с обществом". В Челябинске политолог поддержал решение не ужесточать закон о митингах

Политолог Андрей Лавров прокомментировал решение вернуть к процедуре первого чтения и отклонить проект закона, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов, передает корреспондент Накануне.RU.

Политолог подчеркнул, что был шокирован инициативой депутатов Челябинской гордумы.

"Не для кого не секрет, что государство и государственная система Российской Федерации находятся под серьезнейшим давлением. Все это приводит к необходимости принятия непопулярных решений и это взращивает социальную напряженность. На социальную напряженность есть два типа реакции у депутатов: либо запретить все, либо идти на прямой диалог с обществом, выходить к людям, разговаривать с ними. И я очень рад, что депутаты городской думы одумались и возобладала та точка зрения, которую всячески демонстрирует губернатор Борис Дубровский о том, что необходимо выходить к людям и разговаривать", - отметил он.

Лавров добавил, что власть должна слышать народ, а народ должен слышать власть. "Если этот диалог сложится, то государство будет жить, и мы с вами будем жить нормально", - подчеркнул он, добавив, что многие активисты "не хотят диалога и им нужен майдан".

Напомним, законопроект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов, рекомендовано вернуть к процедуре первого чтения и отклонить.

Проект закона был принят в первом чтении 25 октября. Согласно документу, предлагалось внести изменения в статью 31 Закона "О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области" с целью дополнения перечня мест, на которых запрещается проведение публичных мероприятий в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности.

В частности, предлагалось запретить проведение публичных мероприятий, в том числе митингов, ближе, чем в 50 метрах от зданий, занимаемых органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, культовых зданий и сооружений.