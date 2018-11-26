Две трети россиян думают о сокращении расходов

Большая часть россиян ориентирована на сберегательное поведение - 64% граждан считают необходимым сократить свои повседневные расходы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Доля жителей, которые стремятся сэкономить, с начала года колебалась в пределах 61-68%, свидетельствует мониторинг потребительского и кредитного доверия россиян.

На фоне сохранения приверженности сберегательной модели снижается доверие россиян к банкам. В октябре 26% респондентов назвали банковский вклад - лучшим способом распоряжения средствами, пиковые значения 2018 г. - 51%. 34% опрошенных считают, что лучше забрать деньги из банка.

Две трети опрошенных не хотят рассматривать возможность крупного банковского кредита. Только 17% считают возможность взять займ в банке.