26 Ноября 2018
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Общество

В выходные перекроют центр Екатеринбурга из-за полумарафона "Европа-Азия"

2 декабря в Екатеринбурге пройдет третий зимний полумарафон "Европа-Азия". В связи с этим организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта в центре города, сообщили Накануне.RU в мэрии уральской столицы.

Старт и финиш спортивного мероприятия запланирован с площадки ККТ "Космос". А сама дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной городского пруда и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев.

Таким образом, с 09.00 до 14.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до проспекта Ленина, по набережной Рабочей молодежи от переулка Химиков до улицы 8 Марта, по Дзержинского от Горького до входа на территорию СК "Динамо". На этих улицах также будет запрещена стоянка транспорта с 08.00 до 15.00.

Отмечается, что во время забега общественный транспорт пустят в обход зоны, отведенной для соревнований.

В этом году в забеге, по словам организаторов, примут участие порядка 1 тыс. 700 человек. Всем участникам будет предложено две дистанции на выбор – 21 км и укороченный отрезок трассы длиной 7 км.

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В выходные перекроют центр Екатеринбурга из-за полумарафона "Европа-Азия"

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Теги: перекрытие дорог, Европа-Азия, полумарафон, дороги, транспорт



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