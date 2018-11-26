26 Ноября 2018
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Тюменский родительский комитет пытается запретить разговоры о СПИДе в школах

Тюменский родительский комитет требует запретить проведение в школах уроков о профилактике СПИДа, которые могут пройти в школах 1 декабря в рамках дня борьбы со СПИДом, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте тюменского родкомитета, родительское сообщество выражает беспокойство по поводу проведения урока "СТОП СПИД" и сообщают, что в прошлом году на подобных уроках с детьми обсуждали половые акты и контрацепцию. Родители убеждены, что подобные уроки способствуют сексуализации подростков, тормозят их общее развитие, мотивируют девиантное поведение, провоцируют ранние половые связи.

"По-сути урок "СТОП СПИД" является, на наш взгляд, пропагандой ранней половой жизни. Мы также считаем, что проведение уроков по профилактике половых инфекций проходит в рамках вновь организованной кампании по продвижению в школы уроков сексуального просвещения по западным образовательным стандартам", - заявляют в тюменском родительском комитете.

Родком распространяет в сети образцы обращения к директору школы с требованиями о запрете подобных уроков.

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Тюменский родительский комитет пытается запретить разговоры о СПИДе в школах

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Теги: СТОП СПИД, Тюменский родительский комитет, сексуальное просвещение



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