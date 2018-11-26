В Перми во время шоу "Сердце Швецова" загорелся авиамотор АШ-62

Пермяков и гостей города 25 ноября у ДК Солдатова развлекали мотор-театральным шоу "Сердце Швецова". Финалом должен был стать запуск мотора АШ-62, однако перед самой кульминацией он загорелся, передает корреспондент Накануне.RU.

Шоу организовал Пермский музей авиации. Оно посвящено событиям 1930-х годов, становлению российской моторостроительной школы и судьбе конструктора Аркадия Швецова. Музейщики позиционировали событие как уличную театральную постановку, в ходе которой запускают настоящий авиационный мотор.

Как раз в ходе запуска он и загорелся. Окружавшие его люди успели разбежаться, после чего мотор потушили. Судя по реакции зрителей, были те, кто воспринял это как элемент шоу.

Отметим, АШ-62 – советский мотор американского происхождения, ставший сердцем зарождающейся авиационной промышленности Перми и Аркадия Швецова. Он родился 24 января 1892 г. в рабочем поселке Нижне-Сергинского завода (ныне – Нижние Серги Свердловской области) в семье школьного учителя. В 1925-26 гг. под руководством Швецова разработан пятицилиндровый звёздообразный авиационный двигатель М-11 — первый в СССР серийный авиационный двигатель воздушного охлаждения, который выпускался до 1940 г. (в модификациях — до 1952 г.) и использовался в различных самолетах.

В 1934 году СССР закупил лицензию на американский радиальный двигатель Wright R-1820 Cyclone. Для освоения и адаптации двигателя построили завод № 19 в Перми, техническим директором и главным конструктором которого назначили Швецова, который в 1931-34 гг. был в командировке в США на заводе Curtiss-Wright В 1934-53 гг. под руководством Швецова создано семейство поршневых двигателей воздушного охлаждения, среди которых – и АШ-62. Скончался конструктор 19 марта 1953 г., похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.