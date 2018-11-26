26 Ноября 2018
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Власти Сургута совместно с горожанами решают проблему безопасного движения во дворах

В экономической столице Югры разрабатывают новые дорожные схемы для безопасного движения во дворах жилых домов и прилегающих к ним территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

"Совместно с управляющими компаниями и пожарными на 27 дворовых территориях отработаны схемы беспрепятственного проезда. Сейчас задача - к середине декабря отработать еще 35 дворов. Для детальной проработки проблемы была специально создана межведомственная рабочая группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сообщил глава города Вадим Шувалов.

В состав рабочей группы вошли специалисты из управления по делам ГО и ЧС и профильных департаментов администрации. Летом они начали работу по определению проблемных дворовых территорий. Был составлен перечень домов, вокруг которых затруднен проезд пожарной техники.

"В перечень включен 101 многоквартирный жилой дом различной этажности. Дома расположены как в новых микрорайонах, так и в микрорайонах, застроенных ранее. Они находятся под управлением у 22 управляющих компаний", - уточнил градоначальник.

безопасность во дворах, Вадим Шувалов(2018)|Фото: администрация Сургута

По его словам, тема, связанная с безопасным движением во дворах - одна из самых острых для сургутян. Часто горожане адресуют мэру на рабочих встречах, в соцсетях и через портал "Твой Сургут" вопросы, которые касаются установки шлагбаумов, ограничивающих въезд автомобилей во дворы; дорожных знаков, определяющих места остановки транспортных средств. Порой решение одной проблемы иногда может повлечь за собой другую. Как пример - сообщение жителя Сургута: "Четыре года назад просили установить шлагбаум во дворе. Власти отказали, ссылаясь на то, что здесь можно столкнуться с нарушением правил пожарной безопасности".

Сейчас рассматривается вариант организация одностороннего движения во дворах. В целом будет упорядочена сама организация движения, но сохранится проблема загруженности автомобильным транспортом во дворах, и безопасность проживающих там граждан будет обеспечена частично.

безопасность во дворах, Вадим Шувалов(2018)|Фото: администрация Сургута

"Задачу, которая прорабатывается, сегодня можно решить, изучая вопрос досконально, скрупулезно и только общими усилиями. Для каждого жилого двора требуется определить индивидуальную схему движения", - уверен Вадим Шувалов.

Представители власти постоянно инспектируют объекты. Участвуют управляющие компании и депутаты думы города, на территории избирательных участков которых расположены проблемные дворы. Учитывается и мнение горожан. Жильцы высказывают его либо на общем собрании, либо в голосовании при поквартирном обходе. Предварительные итоги будут известны в декабре.

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Власти Сургута совместно с горожанами решают проблему безопасного движения во дворах

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Теги: безопасность во дворах, Вадим Шувалов



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