В Екатеринбурге задержали 700 кг красной икры с золотистым стафилококком

700 кг красной икры без сопроводительных документов задержано в аэропорту Кольцово. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, операция проводилась с помощью региональных сотрудников ФСБ и МВД.

Икра перевозилась в багажном отделении самолёта, без соответствующих ветеринарно–сопроводительных документов, маркировка на ёмкостях отсутствовала. Установлено, что груз следовал по маршруту: Петропавловск-Камчатский – Москва – Екатеринбург.

По данным Россельхознадзора, в икре обнаружены золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи, которые являются опасными для жизни и здоровья человека. Товар и дальше будут проверять.