На Южном Урале жестоко расправились с женщиной и ее сыном

На Южном Урале задержали 31-летнего подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее малолетнего сына.

Инцидент произошел вечером 22 ноября в одном из домов в селе Бродокалмак, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Ранее судимый гражданин распивал спиртное со своей 45-летней знакомой. Во время конфликта он всадил нож в тело своей жертвы. 14-летний сын погибшей видел убийство собственной матери, злоумышленник зарезал и ребенка, после чего скрылся.

Его удалось задержать только лишь спустя два дня, сейчас он находится под стражей.