26 Ноября 2018
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Новая интрига. Акинфий Демидов почти догнал Павла Бажова в голосовании на имя Кольцово. Разрыв составляет 1%

Международный аэропорт Екатеринбург Кольцово может получить имя Акинфия Демидова. По данным голосования, отрыв от Павла Бажова составляет один процент. Всего проголосовало более 50 тыс.человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, что в тройку лидеров вошли Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. За кого из них больше всех отдавали голоса жители России в ходе предварительного этапа, не уточняется, так как экспертный совет проекта решил "не показывать цифры, которые были получены в ходе опросов" во избежания давления в ходе финального голосования.

голосование за название аэропорта Кольцово(2018)|Фото: великиеимена.рф

Списки имен претендентов были утверждены 9 ноября.

Финалисты были определены путем социологических опросов, которые проводились в формате телефонного интервью. Социологи опросили около 38 тыс. респондентов. На рассмотрение предложены дополнительные имена к 47 аэропортам в 39 регионах РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушной гавани Екатеринбурга, претендующего на ЭКСПО-2025, могут присвоить имя Ельцина. При этом сами екатеринбуржцы не хотят менять название аэропорта Кольцово.

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Новая интрига. Акинфий Демидов почти догнал Павла Бажова в голосовании на имя Кольцово. Разрыв составляет 1%

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Теги: Акинфий Демидов, Павел Бажов, голосование, великие имена россии



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Ранее 19.11.2018 10:13 Мск В конкурсе на доименование аэропорта Кольцово в Екатеринбурге лидирует революционер Бажов

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