26 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

В Свердловской области отремонтируют только восемь домов-памятников культурного наследия

В Свердловской области из 100 возможных домов-памятников культурного наследия отремонтируют лишь восемь. Все они находятся в Ирбите.

Как сообщил Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в проект бюджета на 2019 год впервые заложены такие деньги.

Затраты включены в государственную программу региона по развитию ЖКХ и будут направлены на софинансирование работ по реконструкции жилых домов в Ирбите.

Пока на эти цели планируется направить 37 млн руб. Об этом сообщил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

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В Свердловской области отремонтируют только восемь домов-памятников культурного наследия

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Теги: Екатеринбург, ирбит, дом-памятник, культурное наследние



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