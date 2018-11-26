В Свердловской области отремонтируют только восемь домов-памятников культурного наследия

В Свердловской области из 100 возможных домов-памятников культурного наследия отремонтируют лишь восемь. Все они находятся в Ирбите.

Как сообщил Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в проект бюджета на 2019 год впервые заложены такие деньги.

Затраты включены в государственную программу региона по развитию ЖКХ и будут направлены на софинансирование работ по реконструкции жилых домов в Ирбите.

Пока на эти цели планируется направить 37 млн руб. Об этом сообщил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.