26 Ноября 2018
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Из-за тумана три самолёта, которые летели в Екатеринбург, отправились на запасные аэродромы

В Екатеринбурге сегодня ночью три рейса отправились на запасные аэродромы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, такие меры были приняты из-за тумана.

"Рейсы DP-403 и SU-1416 - в Тюмень, рейс U6-2 - в Челябинск. Затем рейсы прибыли в Екатеринбург и вылетели далее в пункты назначения. Аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в Кольцово.

Напомним, что в столице Урала на прошлой неделе из-за сильного утреннего тумана в аэропорту Кольцово задержали прибытие и вылет ряда рейсов.

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Из-за тумана три самолёта, которые летели в Екатеринбург, отправились на запасные аэродромы

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Теги: кольцово, екатеринбург, рейс, запасные аэродромы



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.11.2018 10:58 Мск Утренний туман в Екатеринбурге парализовал работу Кольцово. Задерживается прибытие ряда рейсов

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