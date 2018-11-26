Из-за тумана три самолёта, которые летели в Екатеринбург, отправились на запасные аэродромы

В Екатеринбурге сегодня ночью три рейса отправились на запасные аэродромы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, такие меры были приняты из-за тумана.

"Рейсы DP-403 и SU-1416 - в Тюмень, рейс U6-2 - в Челябинск. Затем рейсы прибыли в Екатеринбург и вылетели далее в пункты назначения. Аэропорт работает в штатном режиме", - добавили в Кольцово.

Напомним, что в столице Урала на прошлой неделе из-за сильного утреннего тумана в аэропорту Кольцово задержали прибытие и вылет ряда рейсов.