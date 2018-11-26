26 Ноября 2018
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Прикамский фонд капремонта объявил повторный конкурс на замену устаревших лифтов

В Прикамье региональный фонд капитального ремонта вновь объявил конкурс на разработку проектной документации и замену старых лифтов в 105 многоквартирниках края, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, заменить лифты планируется в Перми, Добрянке, Краснокамске, Чусовом, Чернушках, Губахе и Березниках. Число подлежащих замене лифтов возросло с 275 до 299. Стоимость контракта теперь составляет 707 млн руб. Заявки принимаются до 13 декабря.

Напомним, первый конкурс был приостановлен по требованию ФАС России. В антимонопольную службу поступила жалоба от "Щербинского лифтостроительного завода" на действия РСТ Прикамья и краевого фонда капремонта. Компания участвовала в конкурсе, однако ее заявка была отклонена - за день до проведения аукциона "Щербинский лифтостроительный завод" исключили из реестра квалифицированных подрядчиков Прикамья. Это и стало поводом для обращения к антимонопольщикам.

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Прикамский фонд капремонта объявил повторный конкурс на замену устаревших лифтов

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Теги: фас россии, контракт, аукцион, замена лифтов, лифты, конкурс, подрядчик



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