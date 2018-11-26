Внучка королевы Великобритании увела миллионера из семьи с ребенком

Молодое поколение британской королевской семьи не вылезает из скандальных историй. То отец новоиспеченной герцогини Сассекской грозится через суд добиться права свиданий с еще не рожденным внуком, то у нового бойфренда внучки королевы обнаруживаются некрасивые истории с бывшей подругой.

Недавно принцесса Беатрис (30), внучка королевы, дочь принца Эндрю, восьмая в очереди на британский престол, начала встречаться с 34-летним миллионером Эдуардо Мапелли Моцци, девелопером, сколотившим состояние на покупке и продаже элитной недвижимости. Беатрис и Эдуардо были знакомы много лет благодаря своим семьям из высшего общества, но встречаться начали только в сентябре этого года, за несколько недель до свадьбы сестры Беатрис – принцессы Евгении. Поговаривали даже, что Беатрис просто не хочется идти на свадьбу без пары, однако отношения продолжают стремительно развиваться. Теперь уже поговаривают о свадьбе самой Беатрис в следующем году.

Тем неприятнее для королевской семьи публикация газеты Mirror, которая поговорила с матерью архитектора Дары Хуанг, бывшей девушки Эдуардо. С Дарой миллионер начал встречаться три года назад, через год после начала отношений у них родился сын Кристофер Вульф. Мать Дары – Лили – рассказала, что ничего не знала о расставании своей дочери с Эдуардо и была шокирована, когда прочитала в газетах о романе потенциального зятя с внучкой королевы. Лили говорит, что она "опустошена и разбита". "Я люблю Эду, я люблю его семью. Почему это произошло? Это разрывает мне сердце на части", - переживает 69-летняя женщина. По ее словам, Дара была счастлива с Эдуардо и на разлад ничего не намекало. Хуанг долгое время скрывала от матери тот факт, что она больше не живет с отцом своего ребенка.

Беатрис с бывшим бойфрендом Дэйвом Кларком.

Конечно, источники в окружении Беатрис тут же поведали, что принцесса никогда бы не стала вмешиваться в отношения, которые еще не закончены и не увела бы мужчину и отца из семьи. Но, по другим сведениям, внучка королевы могла просто не знать, что ее новый бойфренд связан отношениями с другой женщиной. В любом случае, история бросает тень на Беатрис и ее семью, в которой, как известно, случаи адюльтера бывали.

Дара, кстати, не последний человек в Великобритании. У нее своя дизайнерская компания, она получила степень магистра в области архитектуры в Гарвардском университете и не раз номинировалась на престижные награды, а также была включена в рейтинг ста самых влиятельных китайских женщин по версии BBC.

Беатрис уже два года ни с кем не встречается (по крайней мере, не заводит продолжительных романов) – с тех пор, как рассталась с Дэйвом Кларком. С ним она была более десяти лет. Периодически говорили о возможной свадьбе пары, но они внезапно разорвали отношения. Говорят, причиной стали измены Дэйва. В июле этого года он женился.