В Краснокамске началась проверка из-за избиения пятиклассницы

В Краснокамске началась проверка игры школьников в снежки, которая закончилась травмой девочки, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства образования Прикамья Ксения Хромко.

19 ноября в одной из школ Краснокамска поссорились пятиклассники. По предварительным данным, дети на стадионе школы играли в снежки. Девочка попала снежком в одного из одноклассников. Тот поставил подножку и уронил девочку на снег. Началось служебное расследование действий сотрудников школы. В школе работают с учениками и родителями класса, где произошла потасовка. Для урегулирования конфликта привлечены специалисты районного психологического центра "Компас" и муниципальной службы примирения. При согласии родителей пострадавшей, ей будет оказана вся необходимая помощь.

Отметим, по некоторым данным, на самом деле девочка получила ушиб позвоночника и сотрясение головного мозга, и в результате не простой подножки, а целенаправленного избиения. Над девочкой якобы решили поиздеваться одноклассники, а когда мать школьницы подняла шум, в школе попытались "надавить" на женщину, обещая, что в случае огласки на полицейский учет попадет и пострадавшая.