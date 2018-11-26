В Краснокамске началась проверка из-за избиения пятиклассницы

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

В Краснокамске началась проверка из-за избиения пятиклассницы

Читайте также:

В Краснокамске началась проверка игры школьников в снежки, которая закончилась травмой девочки, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства образования Прикамья Ксения Хромко.

19 ноября в одной из школ Краснокамска поссорились пятиклассники. По предварительным данным, дети на стадионе школы играли в снежки. Девочка попала снежком в одного из одноклассников. Тот поставил подножку и уронил девочку на снег. Началось служебное расследование действий сотрудников школы. В школе работают с учениками и родителями класса, где произошла потасовка. Для урегулирования конфликта привлечены специалисты районного психологического центра "Компас" и муниципальной службы примирения. При согласии родителей пострадавшей, ей будет оказана вся необходимая помощь.

Отметим, по некоторым данным, на самом деле девочка получила ушиб позвоночника и сотрясение головного мозга, и в результате не простой подножки, а целенаправленного избиения. Над девочкой якобы решили поиздеваться одноклассники, а когда мать школьницы подняла шум, в школе попытались "надавить" на женщину, обещая, что в случае огласки на полицейский учет попадет и пострадавшая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Краснокамске началась проверка из-за избиения пятиклассницы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: избиение школьницы, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1001

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети