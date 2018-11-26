26 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале возбудили уголовное дело по факту смерти дорожного рабочего

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью рабочего на автомобильной дороге Свердловской области Р352 "Екатеринбург-Серов". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, одной из причин несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

16 июля этого года на дорожного рабочего при выполнении работ по засыпке выбоин холодным асфальтобетоном был совершен наезд, вследствие чего он скончался на месте. В Новой Ляле прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. Как оказалось, в месте проведения работ не были установленные временные дорожные знаки, а также отсутствовал технологический регламент.

Указанные нарушения требований правил по технике безопасности со стороны должностных лиц Серовского ДРСУ филиала АО "Свердловскавтодор" привели к несчастному случаю со смертельным исходом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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На Среднем Урале возбудили уголовное дело по факту смерти дорожного рабочего

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Теги: дорожный рабочий, смерть, уголовное дело



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