Владимира Елистратова просят прекратить вещание уличного радио в Челябинске

Омбудсмен Маргарита Павлова обратилась к врио главы Челябинска Владимиру Елистратову с просьбой прекратить вещание уличного радио в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного.

К Павловой обратились жители города из-за работы стрит радио. По словам жителей дома № 71 по проспекту Ленина, громкоговорители направлены в окна их дома, и им приходится ежедневно с 10 до 20 часов слушать музыкальный контент радио и рекламные объявления. Слышимасть высокая даже при закрытых окнах.

"Мы лишены возможности выбрать время для учебы, работы, общения и отдыха. Нам оставили только ночное время, чтобы прийти в себя. Мы считаем это нарушением конституционного права на неприкосновенность жилища и вторжение в частную жизнь", - говорится в обращении граждан.

Омбудсмен попросила Елистратова рассмотреть возможность сокращения времени эфира радиопрограммы и уровня звука ее трансляции либо прекратить радиотрансляцию на улицах города полностью.

Добавим, что граждан поддержала и замглавы города Наталья Котова, которая сообщила, что сейчас рассматривается обращение общественников по поводу громкого и навязчивого стритрадио, добавив, что мэрия прислушается к мнению челябинцев.