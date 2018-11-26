26 Ноября 2018
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Ишимский епископ упрекнул "братьев архиереев" в излишней тяге к богатству

Ишимский епископ, настоятель Богоявленского собора Евтихий Курочкин раскритиковал церковных иерархов за страсть к богатству. В частности, речь зашла о дорогом транспорте, облачении и покоях, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в соцсети настоятель, обращаясь к "собратьям архиереям", написал, что "все, демонстрирующее их богатство, - машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из черного в белое – орудия убиения Церкви и Веры".

"Будучи свидетелем множества отвращенных от веры Христовой, веры нищелюбивого образа жизни. Из-за вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях говорю вам, что независимо от ваших самомнений, делами вашими вы – слуги антихриста. А дальше, дальше – сознательное соитие современного церковноустройсва с антихристианством", - заявил епископ.

Ранее он жаловался на то, что собор в наступающем учебном году откажет в финансовой помощи малоимущим и многодетным семьям для обучения детей в православном лицее. На фоне больших долгов стало мало жертвователей.

"В прошлом же году в одном из месяцев учёбы я смог помочь её оплатить, только продав подаренное новое облачение за 40 тыс. руб., добавить остальные 10 было проще", - заявлял Курочкин.

Отметим, церковные иерархи разного уровня не брезгуют богатством. Например, патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург на столетие расстрела Николая II и его семьи на частном самолете "Embraer Legacy 600", стоимость которого оценивают в 26 млн долларов. Тогда пресс-секретарь предстоятеля, иерей Александр Волков, объяснил, что "патриарх совершает несколько десятков визитов в год в разные епархии, и практически всегда самолеты разные. Их по просьбе Московской Патриархии предоставляют бизнесмены либо владеющие этими самолетами, либо оплачивающие зафрахтованное судно. Мы просто смиренно просим помочь церкви и нам с готовностью помогают".

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Ишимский епископ упрекнул "братьев архиереев" в излишней тяге к богатству

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Теги: Евтихий Курочкин, Богоявленский собор Ишима, богатство архиереев



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