26 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

Свердловская область может получить из федерального бюджета 19 миллиардов на нацпроекты

Свердловская область рассчитывает получить из федерального бюджета более 19 млрд рублей в течение трех ближайших лет на финансировании региональной составляющей национальных проектов. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на заседании проектного комитета, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

По словам Орлова, от Свердловской области подготовлены предложения по участию в 50 федеральных проектах, которые направлены в федеральные министерства. Как уточнила вице-губернатор – министр финансов региона Галины Кулаченко, финансирование регионального компонента федеральных проектов будет учтено ко второму чтению законопроекта об областном бюджете на 2019 год.

"Из проекта закона об областном бюджете, подготовленного ко второму чтению, исходя из новой классификации расходов, уже можно будет определить объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию национальных и федеральных проектов", – сказала Галина Кулаченко.

Предполагается, что наибольшее число региональных проектов будет реализовано в рамках нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование".

Так, на мероприятия по улучшению демографии до 2024 года планируется направить более 74 млрд рублей, а нацпроект "Образование" коснется строительства школ и детских садов – будет создано около 17 тыс. дополнительных мест для детей ясельного возраста. В итоге доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет должна составить 84,77% в 2018 году, 94,02% - в 2019 году и 100% - в 2020 году.

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Свердловская область может получить из федерального бюджета 19 миллиардов на нацпроекты

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Теги: федеральный бюджет, нацпроекты



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