Энергетики направили более 30 млн рублей на реконструкцию важного центра питания в Серовском городском округе

Энергетики Серовских электрических сетей филиала "Свердловэнерго" (входит в ОАО "МРСК Урала") установили на подстанции 110/10 кВ "Ферросплав" систему сбора и передачи информации (ССПИ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Данная подстанция обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших потребителей электроэнергии – Серовского завода ферросплавов. Внедрение ССПИ, как утверждают специалисты, повысит надежность функционирования и управления подстанцией, снизит уровень аварийности в работе оборудования энергообъекта.

Сообщается, что затраты на внедрение системы составили около 30 млн руб.