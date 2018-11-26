В Мегионе девочка обварилась кипятком и умерла от ожогов

В Мегионе врачи не смогли спасти полуторагодовалую девочку, которая пострадала после того, как опрокинула на себя чайник с кипятком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

15 ноября ребенок был на кухне под присмотром матери. Пока женщина мыла посуду, девочка подошла к столу, на котором стоял чайник с кипятком. Ребенок стал тянуть ящик стола на себя, стол пошатнулся и чайник опрокинулся на девочку.

Ее с многочисленными ожогами экстренно госпитализировали. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".