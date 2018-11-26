На Южном Урале Рособрнадзор лишил государственной аккредитации аграрный университет

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Южно-Уральский государственный аграрный университет по направлениям "экономика и управление" и "образование и педагогические науки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Такое решение принято в связи с "неустранением, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам".

В ведомстве отметили, что вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от армии.