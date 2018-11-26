Николай Цуканов и Игорь Алтушкин обсудили экологию и проекты РМК

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов провел рабочую встречу с председателем Совета директоров АО "Русская медная компания" Игорем Алтушкиным. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, речь шла об экологии проектах РМК.

Также обсудили и экологические риски для здоровья населения в рамках программ повышения экологической безопасности производств.

"Было отмечено, что инвестиционные проекты РМК имеют огромное значение для социально-экономического развития территорий, прежде всего там, где предприятия играют системообразующую роль, что особенно важно в плане создания дополнительных высокотехнологичных рабочих мест", - добавили в полпредстве.

Обговорили и социальное партнёрство с органами власти для создания комфортной среды для жизни людей, которые живут в городах, где действуют предприятия РМК.