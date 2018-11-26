"Варяги" без северного стажа получат компенсации из магаданского бюджета

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о ежемесячной стимулирующей доплате компенсационного характера. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Так, получать такую выплату будут магаданские госслужащие, в том числе и сам губернатор Носов, при отсутствии процентной надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Уточняется, что доплата устанавливается в процентах к должностному окладу и применяется к выплатам, предусмотренных денежным вознаграждением в следующем размере: при стаже работы от 0 до 6 месяцев – 80%; от 7 до 12 месяцев – 70%; от 13 до 18 месяцев – 60%; от 19 до 24 месяцев – 50%; от 25 до 30 месяцев – 40%; от 31 до 36 месяцев – 30%; от 37 до 48 месяцев – 20%; от 49 до 60 месяцев – 10%, а при стаже работы свыше 60 месяцев – 0%.

Сергей Носов (в центре)

Сообщается, что доплата выплачивается после подачи госслужащим заявления работодателю, а оснований для отказа в назначении или выплате ежемесячной стимулирующей доплаты законодательством Магаданской области не предусмотрено.

Стоит отметить, что в новом составе правительства региона несколько министров не имеют "северного стажа", в том числе и губернатор Сергей Носов.

Как сообщало Накануне.RU, при уральце Носове магаданская казна "скукожилась", а на зарплаты бюджетникам не хватает полмиллиарда рублей.