"Варяги" без северного стажа получат компенсации из магаданского бюджета

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО В России Магаданская область

"Варяги" без северного стажа получат компенсации из магаданского бюджета

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о ежемесячной стимулирующей доплате компенсационного характера. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Так, получать такую выплату будут магаданские госслужащие, в том числе и сам губернатор Носов, при отсутствии процентной надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Уточняется, что доплата устанавливается в процентах к должностному окладу и применяется к выплатам, предусмотренных денежным вознаграждением в следующем размере: при стаже работы от 0 до 6 месяцев – 80%; от 7 до 12 месяцев – 70%; от 13 до 18 месяцев – 60%; от 19 до 24 месяцев – 50%; от 25 до 30 месяцев – 40%; от 31 до 36 месяцев – 30%; от 37 до 48 месяцев – 20%; от 49 до 60 месяцев – 10%, а при стаже работы свыше 60 месяцев – 0%.

Иннопром-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Сергей Носов (в центре)

Сообщается, что доплата выплачивается после подачи госслужащим заявления работодателю, а оснований для отказа в назначении или выплате ежемесячной стимулирующей доплаты законодательством Магаданской области не предусмотрено.

Стоит отметить, что в новом составе правительства региона несколько министров не имеют "северного стажа", в том числе и губернатор Сергей Носов.

Как сообщало Накануне.RU, при уральце Носове магаданская казна "скукожилась", а на зарплаты бюджетникам не хватает полмиллиарда рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Варяги" без северного стажа получат компенсации из магаданского бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Носов, доплата, Магадан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1001

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети