Екатеринбуржцы заложили капсулу времени в старинный дом на Вайнера

В Екатеринбурге волонтеры фестиваля "Том Сойер Фест" закончили реставрацию старинного особняка на улице Вайнера, 68. Накануне активисты заложили в стену дома капсулу времени, сообщается в группе фестиваля "ВКонтакте".

Волонтеры занимались реставрацией дома в течение четырех месяцев. На окончание работ екатеринбуржцы устроили вечеринку во дворе дома, где отпраздновали 130-летие особняка.

Отметим, что фестиваль "Том Сойер Фест" прошел в Екатеринбурге впервые, его участники занимаются восстановлением исторической среды.