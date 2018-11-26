"Березниковский содовый завод" купит у "Т плюс" устаревшую ТЭЦ

Березниковский содовый завод (входит в "Башхим") купит у "Т Плюс" ТЭЦ-4, которая является единственным источником тепловой энергии для предприятия. "Т Плюс" планирует вывести ТЭЦ из строя в 2019 г., но так как предприятие не нашло других источников энергии, совет директоров рассмотрит покупку ТЭЦ у "Т Плюс".

"Т Плюс" рассчитывает до конца года передать актив новому собственнику, сообщает "Коммерсант". Сумма сделки может составить 144 млн руб.

ТЭЦ-4, построенная в 1931 г., является самым старым активом "Т Плюс" в регионе. По сведжениям источников, из четырех котлов работают только два, но и они давно выработали свой ресурс. Для поддержания работы старой ТЭЦ-4 БЗС предстоит вложить серьезные инвестиции.

"Т Плюс" не в первый раз продает свои старые энергоактивы другим инвесторам. В начале года энергокомпания сдала в аренду Новочебоксарскую ТЭЦ местному "Химпрому". Компания также продала Кизеловскую ГРЭС и Сарапульскую ТЭЦ бизнесмену Алексею Колеснику для энергоснабжения дата-центров.