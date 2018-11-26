"Березниковский содовый завод" купит у "Т плюс" устаревшую ТЭЦ

26 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Приволжский ФО Пермский край

"Березниковский содовый завод" купит у "Т плюс" устаревшую ТЭЦ

Березниковский содовый завод (входит в "Башхим") купит у "Т Плюс" ТЭЦ-4, которая является единственным источником тепловой энергии для предприятия. "Т Плюс" планирует вывести ТЭЦ из строя в 2019 г., но так как предприятие не нашло других источников энергии, совет директоров рассмотрит покупку ТЭЦ у "Т Плюс".

"Т Плюс" рассчитывает до конца года передать актив новому собственнику, сообщает "Коммерсант". Сумма сделки может составить 144 млн руб.

ТЭЦ-4, построенная в 1931 г., является самым старым активом "Т Плюс" в регионе. По сведжениям источников, из четырех котлов работают только два, но и они давно выработали свой ресурс. Для поддержания работы старой ТЭЦ-4 БЗС предстоит вложить серьезные инвестиции.

"Т Плюс" не в первый раз продает свои старые энергоактивы другим инвесторам. В начале года энергокомпания сдала в аренду Новочебоксарскую ТЭЦ местному "Химпрому". Компания также продала Кизеловскую ГРЭС и Сарапульскую ТЭЦ бизнесмену Алексею Колеснику для энергоснабжения дата-центров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Березниковский содовый завод" купит у "Т плюс" устаревшую ТЭЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Березниковский содовый завод, Т плюс, Башхим, ТЭЦ-4



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 984

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети