От мощного землетрясения в Иране пострадали более 500 человек

Число пострадавших от землетрясения в Иране превысило 500 человек.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Ирана и Ирака вечером 25 ноября: наиболее пострадала иранская провинция Керманшах, где зафиксировали более 20 афтершоков. Занятия в школах и вузах сегодня, 26 ноября, были отменены.

По данным иранских экстренных служб, на текущий час от разрушений, последовавших за подземными толчками, пострадали 553 человека, о погибших пока сведений нет. В районы бедствия направляются бригады международной организации "Красный полумесяц", пишет ИА REGNUM.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре на греческом острове Закинтос произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Из людей чудом никто не пострадал.